(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da terör örgütünün 13 sığınağı bulundu

Haber-Kamera DİYARBAKIR, ()-El yapımı patlayıcının imha anı DİYARBAKIR'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 28 Şubat tarihinde başlanan operasyon, bugün sabah saat 06.00'da sona erdi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, örgüte ait 13 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bol miktarda yaşam ve gıda maddesi bulundu. Ayrıca Lice ilçesi kırsalında bir menfeze tuzaklanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi. Bugün sabah saatlerinde sona eren operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da başlanan Bayrak-78 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Müşterek Operasyonun, bugün saat 06.00 itibariyle sona erdiği belirtildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarla ilgili detaylı bilgilere yerverilen valilik açıklamasında, Söz konusu operasyonel faaliyette; bölücü terör örgütü mesuplarınca kullanılan 13 adet sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, Lice ilçesi Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası mülki sınırları içerisindeki stabilize yolun menfez ile birleşim yerine yerleştirilmiş vaziyette 4 adet büyük tüp ve 200 kg amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 adet mayınel yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Maddi İmha (PAMİ) timince emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edilmiştir. Anılan sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen; 200 kg Amonyum Nitrat, 10 kg amonyum nitrat ve şeker karışımı kimyasal madde, 3 adet küçük tüp, 80 metre elektrik kablosu, 1 adet 8'li pil bloğu, 1 adet serum ve ekipmanı, 1 adet araç aküsü, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet palaska, 6 adet kütüklük, 1 adet av tüfeği kılıfı, 1 adet kol saati, 1 adet toner, 1 kutu silah bakım yağı, 2 adet harbi, 150 kg un ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi 3 adet battaniye, 3 çift mekap ayakkabı, 1 çift spor ayakkabı, 1 adet kot pantolon, 13 adet kadın iç çamaşırı, 20 çift çorap, 1 adet kaşık, 6 adet maya, 14 kg salça, 27 lt sıvı yağ, 15 kg zeytin, 1 kg toz şeker, 2 kg kayısı reçeli 1.5 lt ayran, 1 adet 2.5 lt'lik fanta, 1 adet kazan, 10 adet çaydanlık, 3 adet tepsi 2 adet çay bardağı, 40 adet plastik bardak, 2 adet plastik kasa 30 adet boş pet şişe ve 1 adet tabak, 1 paket bulaşık deterjanı 20 adet şampuan, 80 adet sabun, 34 adet kadın orkid bezi, 5 adet kolonya ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir denildi. Yol kontrolleri ve narko-teröririzmle mücadele faaliyetleri kapsamında Lice ilçesine bağlı Tepe köyü hacı Arif mezrasında piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 lira olan 435.30 kilogram toz esrar ele geçirildiğine yerverilen valilik açıklamasında, Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 17 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 866 şahıs ve 314 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 18 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 15 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, Lice ilçesi Tepe köyü Hacı Arif mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen adli arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 TL olan 435.30 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, anılan uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 108 bin 835 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir ifadeleri yeraldı.