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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da Ramazan ayı öncesi 1400 polisle asayiş uygulaması

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi bin 400 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş, Narkotik Şubesi...

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi bin 400 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş, Narkotik Şubesi ekiplerinden oluşan bin 400 polisle uygulama yaptı. Şehit polis Orhan Önal adı verilen uygulamaya Özel Harekat timleri de destek verdi. Aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 130 araçla polis ekipleri, başta Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçeri olmak üzere kent genelinde güvenlik noktları oluştururak, durdurulan araçları didik didik aradı. Vatandaşların özellikle ramazan ayında huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, kıraathane ve internet kafeler denetlendi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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