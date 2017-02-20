(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da etekli ve fistanlı soygun güvenlik kamerasında

DİYARBAKIR,() DİYARBAKIR'da, bir benzin istasyonuna yakıt alma bahanesiyle otomobil ile gelen 2'si etekli, 1'i fistanlı ve 1'i pompalı tüfekli 5 soyguncu, istasyondaki çalışanları silah ile tahdit ederek soygun gerçekleştirdi. İstasyondan 5 bin lira para ve 10 bin lira dağerindeki sigarayı çalan soyguncular geldikleri araç ile kaçıp izlerini kaybettirirken, soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi. Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna bugün sabaha karşı saat 04.10'da bir otomobil ile gelen 5 soyguncu, benzin alma bahanesiyle yakıt pompasının yanında durdu. Gece vardiyasında çalışan pompacı ise, istasyona giren otomobilin yanına gelirken araçtan inen 2'si etekli 1'i Arapların daha çok giydiği fistanlı, 1'i ise pompalı tüfekli yüzleri maskeli olan 5 soyguncu, pampa görevlisini silah ile tehdit ederek istasyonun market bölümüne girdi. Çalışanları silah ile tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 5 bin lira ile 10 bin lira değerindeki sigara ile kuru sıkın bir tabancayı alarak geldikleri otomobil ile kaçtı. Etekli, fistanlı soyguncular soygundan sonra kaçarak izlerini kaybettirirken, soygun anları istasyonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayet edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, benzin istasyonunda parmak izi çalışması yaptı. Benzin istasyonunda yaşanan soygunun görüntülerini kayıt alan güvenlik kameralarının kayıtları da alınırken, soygun olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.