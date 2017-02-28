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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 2 milyon 282 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 282 bin lira olan 327 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 282 bin lira olan 327 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 24- 25 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı operasyon ile ilgili valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon 282 bin 364.63 TL olan 327 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan biri çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup, operasyonda ele geçirilen kaçak sigara ve taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 3 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir."

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