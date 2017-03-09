Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Kudüs'te ezanının yasaklanması kabul edilemez (2)

İZZETBEGOVİÇ'İ ANMA PROGRAMINA KATILDI Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Ustalara Saygı: Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'na katıldı. Prof. Dr....

İZZETBEGOVİÇ'İ ANMA PROGRAMINA KATILDI Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Ustalara Saygı: Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'na katıldı. Prof. Dr. Görmez, törenin açılışında yaptığı konuşmada Aliya İzzetbegoviç'i anlatan kitapların okunması önerisinde bulundu. İzzetbegoviç'in bilge bir devlet adamı ve komutan olduğunu anlatan Prof. Dr. Görmez, "Aliya İzzetbegoviç özellikle Bosna halkının Müslüman kimliğini koruması adına son derece önemlidir. Kendisini rahmetle yad ederken, coğrafyamızda Aliyaların çoğalmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Prof. Dr. Mehmet Görmez'in konuşmasının ardından Bosna Herek Eski Savunma Bakanı Hasan Çengiç ve Bosna Hersek'in Gorajde Müftüsü Remziya Pitiç'in, Aliya izzetbegoviç'in hayatından kesitler anlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.