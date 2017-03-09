(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Kudüs'te ezanının yasaklanması kabul edilemez (2)

İZZETBEGOVİÇ'İ ANMA PROGRAMINA KATILDI Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Ustalara Saygı: Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'na katıldı. Prof. Dr. Görmez, törenin açılışında yaptığı konuşmada Aliya İzzetbegoviç'i anlatan kitapların okunması önerisinde bulundu. İzzetbegoviç'in bilge bir devlet adamı ve komutan olduğunu anlatan Prof. Dr. Görmez, "Aliya İzzetbegoviç özellikle Bosna halkının Müslüman kimliğini koruması adına son derece önemlidir. Kendisini rahmetle yad ederken, coğrafyamızda Aliyaların çoğalmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Prof. Dr. Mehmet Görmez'in konuşmasının ardından Bosna Herek Eski Savunma Bakanı Hasan Çengiç ve Bosna Hersek'in Gorajde Müftüsü Remziya Pitiç'in, Aliya izzetbegoviç'in hayatından kesitler anlattı.