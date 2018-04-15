YOZGAT’ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Savaş Durak ile eşi Cennet Durak öldü, torunları Sudenur İnan ise yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde, Sarıhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Durak (48) yönetimindeki 66 AP 939 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Savaş Durak ve eşi Cennet Durak (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Yanlarındaki torunları Sudenur İnan (6) ise yaralandı. Küçük Sudenur, olay yerine sevk edilen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları yerden çıkarılan Durak çiftinin cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Direğe çarpan otomobildeki çift öldü, torunları yaralandı
YOZGAT’ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Savaş Durak ile eşi Cennet Durak öldü, torunları Sudenur İnan ise yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde, Sarıhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Durak (48) yönetimindeki...
15 Nisan 2018 Pazar 16:18
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