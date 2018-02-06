Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit'ten olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Dilovası'nda parfüm fabrikasında yangın (1)
Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca...
06 Şubat 2018 Salı 23:15
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