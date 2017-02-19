(Görüntülü Haber) Didim'de öldürülen 3 kişinin katil zanlısı sorguda (2)

TEKNE MOTORU HIRSIZLIĞI Aydın'ın Didim İlçesi'nde 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki K.K.'nın sorgusu devam ediyor. Göçmen kaçakçığından bir süre önce cezaevine giren K.K. ile öldürdüğü Metin Diler arasında, tekne motoru hırsızlığı konusundaki şikayet nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Diler'in K.K.'yı tekne motoru hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla ihbar ettiği ortaya çıktı. DİĞER 2'Sİ ARKADAŞIYMIŞ Öldürülen 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya'nın ise şüpheli K.K.'nın yakın arkadaşı olduğu belirtildi. Diler cinayetinin ardından K.K.'nın kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduklarının belirlendiği belirtildi. Öğrenilemeyen bir nedenle otomobilde çıkan tartışmada K.K.'nın, Olca'yı ensesinden vurduğu, Kaya'ya da 3 ey ateş ettiği belirlendi.