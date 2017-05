(Görüntülü Haber) DHKP-C'li oğlunun cenazesini almak için açlık grevindeki babaya 18 bin lira ceza

TUNCELİ'de, 7 Kasım 2016 tarihinde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında Ced Vadisi'ndeki sığınak içinde öldürülen 11 DHKP-C'li arasında bulunan oğlu Murat Gün'ün cenazesini almak için 81 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün, kendisine Kabahatler Kanunun kapsamında her gün için 227 liradan 18 bin 387 lira para cezası kesildiğini söyledi. Tunceli kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda bulunan Seyit Rıza heykeli önünde 81 gündür oğlunun cenazesini almak için açlık grevi yapan 70 yaşındaki Kemal Gün'e 'Kamu yerini işgal ettiği' için Kabahatler Kanununa göre günlük 227 lira para cezası uygulandı. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda bulunan oğlunun kemiklerini alıncaya dek eylemini sürdüreceğini anlatan Gün, bugüne kadar kendisine 18 bin 387 lira ceza kesildiğini söyledi. "BİR MEZARI OLSUN, AÇLIK GREVİNİ HEMEN BIRAKACAĞIM" Gün, oğlunun bir mezarının olmasını istediğini dile getirirek şunları söyledi: "Bugün tam 81 gündür açlık grevindeyim. Benim burada açlık grevi yapma amacım, bir canımı istiyorum, yani öldürülen oğlumun kemiklerinin bana verilmesini istiyorum. Oğlumun kemiklerini bana versinler. Bir mezarı olsun, açlık grevini hemen bırakacağım. Herkes gibi benim de bir mezar hakkım var, o mezar hakkını istiyorum. Öldürülen benim çocuğum düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun öldürülmüş. Artık bir mezara gömülmesi lazım. Biz aile olarak anne ve babası olarak oğlumuzun bir mezar yeri olsun istiyoruz. Oğlumuzun bir mezarı olsun üzerine gidip dua okumak istiyoruz. Savcı, oğlumun hava harekatıyla öldürüldüğü sığınakta bizimle birlikte keşif yaptı. Ceset aradık, ben orada sığınak içinde kendi ellerimle oğlumun kemiklerini çıkardım, devlete teslim ettim. Kendi ellerimle parçalanmış kemikleri teslim ettiğim gibi geri istiyorum. Oğlum ve diğer arkadaşlarına ait çıkardığımız kemikleri Adli Tıp Kurumu'na götürdüler. Şimdi diyorlar kemikler üzerinde DNA testi yapılacak. O kemikler hepsi kırılmış, parçalanmış, kömür gibi olmuş. Onlar üzerinde nasıl DNA testi yapılacak." "SAĞLIK DURUMUM GİDEREK KÖTÜYE GİDİYOR" Kemal Gün, açlık grevi başlattığı günden bu yana sağlık durumunun kötüye gittiğini dile getirek, her gün kendisine 227 lira para cezası kesildiğini söyledi. Gün, "Devlet bana günlük 227 lira idari para cezası kesiyor. Gerekçe ise, kamu yerini işkal ediyormuşum. Oysa burası bir park, benim parkta oturma hakkım var ama Kabahatler Kanunu nedeniyle her gün 227 lira para cezası keserek evime tebliğ ediyorlar. Sağlık durumum giderek kötüye gidiyor. Ağrılarım artmaya başladı. Bacaklarımda ağrılar arttı. Artık yürümeye takatım yok, tekerlekli sandalye kullanarak tuvalete götürüyorlar. Bazen bastonla gidiyorum. Durumum giderek kötüleşiyor kilo kaybediyorum. Burada sürekli taciz ediliyorum, bir nevi psikolojik işkence uygulanıyor. Bu işkenceye son verilsin. Oğlumun kemikleri verilmeden buradan bir yere ayrılmam ölene kadar açlık grevini sürdürürüm, benim hiçbir siyasi amacım yok siyasi olarak açlık grevi yapmıyorum. Tek amacım oğlumun kemiklerini almak" diye konuştu.