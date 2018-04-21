DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün altında kalan sürücü Mürsel Baş (50), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyünde meydana geldi. Fındık tarlasında çalıştıktan sonra evine dönmek için yola çıkan Mürsel Baş yönetimindeki 81 FK 683 plakalı traktör, rampadan inerken kontrolden çıkıp, devrildi. Mürsel Baş, odun yüklü traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı tüm müdahalelere karşın Mürsel Baş, kurtarılamadı.
(Görüntülü Haber) Devrilen traktörün sürücüsü öldü
DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün altında kalan sürücü Mürsel Baş (50), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyünde meydana geldi. Fındık tarlasında çalıştıktan...
21 Nisan 2018 Cumartesi 08:55
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