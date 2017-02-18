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(Görüntülü Haber) Devrilen traktörün altında kalan çift öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, devrilen traktörün altında kalan 62 yaşındaki Mehmet Ali Alata ile yanındaki eşi 50 yaşındaki Ayten Alata öldü. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Kayapınar Mahallesi'nde...

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, devrilen traktörün altında kalan 62 yaşındaki Mehmet Ali Alata ile yanındaki eşi 50 yaşındaki Ayten Alata öldü. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Ayten Alata ile arkadaşının evine gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Alata yönetimindeki 20 HL 701 plakalı traktör, rampadan çıkarken geriye kaydı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarpan traktör, devrilip ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü Mehmet Ali Alata ile eşi 2 çocuk annesi Ayten Alata, hayatını kaybetti. Atala çiftinin cesetleri, kepçe yardımıyla kaldırılan traktörün altından çıkarılarak Tavas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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