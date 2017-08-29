Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

(Görüntülü Haber) Devrilen TIR'ın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Ufuk Topal, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Mahramlı mevkiinde meydana geldi. Ufuk Topal, kullandığı...

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Ufuk Topal, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Mahramlı mevkiinde meydana geldi. Ufuk Topal, kullandığı 35 NID 90 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç ayçiçek tarlasına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Topal, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi. TIR'ın dorsesinde bulunan granit tozları ise tarlaya saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314