Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Ufuk Topal, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Mahramlı mevkiinde meydana geldi. Ufuk Topal, kullandığı 35 NID 90 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç ayçiçek tarlasına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Topal, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi. TIR'ın dorsesinde bulunan granit tozları ise tarlaya saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Devrilen TIR'ın sürücüsü yara almadan kurtuldu
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Ufuk Topal, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Mahramlı mevkiinde meydana geldi. Ufuk Topal, kullandığı...
29 Ağustos 2017 Salı 16:33
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