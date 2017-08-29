Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde virajda kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Vedat Kamerli, aracın altında kalarak öldü. Kaza, Çorlu'nun TEM otoyolu gişeleri mevkisindeki virajda meydana geldi. Vedat Kamerli yönetimindeki 59 PF 893 plakalı TIR, TEM otoyoluna girmek istediği sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'ın altında kalarak sıkışan Kamerli'nin çıkarılması için itfaiye ve vinç istendi. Vinç yardımı ile kaldırılan aracın altından çıkarılan Vedat Kamerli'ye müdahale eden sağlık ekipleri öldüğünü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde virajda kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Vedat Kamerli, aracın altında kalarak öldü. Kaza, Çorlu'nun TEM otoyolu gişeleri mevkisindeki virajda meydana...
29 Ağustos 2017 Salı 15:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.