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(Görüntülü Haber) Devrilen ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK’te, traktörü ile çalıştırdığı makaralı halat yardımıyla yamaçtan tomruk çeken 68 yaşındaki Nuri Kazancı, destek olarak kullandığı ağacın yerinden sökülüp üzerine devrilmesi sonucu direksiyon...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK’te, traktörü ile çalıştırdığı makaralı halat yardımıyla yamaçtan tomruk çeken 68 yaşındaki Nuri Kazancı, destek olarak kullandığı ağacın yerinden sökülüp üzerine devrilmesi sonucu direksiyon başında yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bolkuş Köyü Yalnızca mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi Nuri Kazancı, traktörü ile çalıştırdığı makaralı halat yardımıyla yamaçtaki tomrukları yukarıya çekmeye başladı. Nuri Kazancı'nın, çekme işlemi sırasında destek olarak kullandığı 20 metrelik çam ağacı, halatın ucundaki tomruğun ağırlığına dayanamayarak traktörün üzerine devrildi. Traktörün direksiyonu başında bulunan Nuri Kazancı, ağacın altında kaldı. İş arkadaşları Kazancı'yı ağacın altından çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kazancı'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Nuri Kazancı’nın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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