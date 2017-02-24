Haber: Ramazan EĞRİ İSTANBUL Kadıköyde çarşı içinde bulunan oyuncakçı dükkanından yaşanan hırsızlık anı kameralaya yansıdı. Oyuncakçı dükkanının önünde asılı bulunan dev peluş oyuncak ayı bir kadın ve bir erkek tarafından çalındı. Akşam saatlerinde dükkan önüne gelen iki kişi, rahat tavırlarla oyuncak ayıyı inceledi. Bir süre çevreyi gözetleyen ikili, yine rahat tavırlarla ayıyı alarak uzaklaştı. İşyeri sahibinin şikayeti olması üzerine polis, kameraya yansıyan kişileri arıyor
(Görüntülü Haber) Dev oyuncak ayıyı böyle çaldılar
Haber: Ramazan EĞRİ İSTANBUL Kadıköyde çarşı içinde bulunan oyuncakçı dükkanından yaşanan hırsızlık anı kameralaya yansıdı. Oyuncakçı dükkanının önünde asılı bulunan dev peluş oyuncak ayı bir kadın ve...
24 Şubat 2017 Cuma 12:14
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