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(Görüntülü Haber) Derede mahsur kalan karacayı kurtarıp, sırtında taşıdı

TRABZON, () - TRABZON’un Of ve Beşikdüzü ilçelerindeki derede mahsur kalan karacalar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. Of ilçesi Solaklı Deresi’nde mahsur kalan...

TRABZON, () - TRABZON’un Of ve Beşikdüzü ilçelerindeki derede mahsur kalan karacalar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. Of ilçesi Solaklı Deresi’nde mahsur kalan karacayı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Of Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, bölgeye geldi. İtfaiye görevlileri, dereye inip, karacayı kurtardı. Kurtarma işleminin ardından kontrolden geçirilen karaca, sağlık sorununun olmadığının anlaşılması üzerine Of Çamlık Mahallesi’ndeki doğal yaşam alanına bırakıldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de aynı ihbar üzerine Beşikdüzü ilçesinde yer alan Ağasar Deresi’nde kurtarma operasyonu düzenledi. Mahsur kaldığı derede suya kapılan karaca, kurtarılarak, kontrolleri sonrası doğaya bırakıldı.

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