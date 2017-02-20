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(Görüntülü Haber) Dere yatağına devrilen traktörün altında can verdi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()– ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde 32 yaşındaki Engin Miktariye köprüden dere yatağına devrilen odun yüklü traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kumluca’ya bağlı Karacaağaç Mahallesi’nde...

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()– ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde 32 yaşındaki Engin Miktariye köprüden dere yatağına devrilen odun yüklü traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kumluca’ya bağlı Karacaağaç Mahallesi’nde oturan Engin Miktariye, 48 U 1827 plakalı traktörünün römorkuna yüklediği odunları ilçe merkezindeki bir tanıdığına götürmek için yola çıktı. Ballık mevkiindeki Delice Deresi’nin beton köprüsünden geçtiği sırada sürücünün kontrolünü kaybettiği traktör, yoldan çıkarak yaklaşık 2 metreden dere yatağına devrildi. Sürücü Engin Miktariye, ters dönen traktörün altında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Engin Miktariye’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı haber alıp gelen Miktariye’nin yakınları fenalık geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Engin Miktariye’nin cenazesi otopsi için Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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