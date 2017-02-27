(Görüntülü Haber) Denizli'deki FETÖ/PDY'den yargılanan işadamları davası başladı

DENİZLİ Ticaret Odası eski Başkanı Necdet Özer, AK Parti Merkezefendi eski İlçe Başkanı Ahmet Kayhan, Denizli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı eski Şube Müdürü Adem Oklu'nun da yer aldığı 38'i tutuklu toplam 67 işadamının yargılandığı FETÖ/PDY davası başladı. Denizli'de 2015 yılı Ekim ayında başlatılan, darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarla 38 kişinin tutuklandığı FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 67 sanıklı işadamları davası, bugün başladı. Denizli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen Denizli Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu sabah başlayan duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Tutuklu sanıklar, mahkeme salonuna getirildi. Oluşturulan güvenlik kapısından da sanık yakınları polis tarafından arandıktan sonra içeri alındı. Mahkeme salonuna tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatlar girdi. Dava, sanıkların kimliklerinin tespitiyle başladı. Ardından iddianamenin özeti okundu. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. TUTUKLU YARGILANANLAR Davada 9 gizli tanık, sanıkların örgütle ilgili faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Bu ifadeler, iddianamede yer aldı. Denizli Ticaret Odası eski Başkanı Necdet Özer, kardeşi Cavit Özer, Sezai Günalp, Denizli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı eski Şube Müdürü Adem Oklu, AK Parti Merkezefendi eski İlçe Başkanı Ahmet Kayhan, TKDK eski İl Koordinatörü Ümit Dağdeviren, Adnan Pekdemir, Habip Yıldız, Osman Özen, Niyazi Dayanır, Abdullah Asım Coşkun, Hasan Basri Metin, Mehmet Hilmi Yavaşlar, Mesut Gören, Hüdai Etiler, Levent Yaşar, Mehmet Sağlam, Levent Güleryüz, Özkan Atik, Volkan Kartlı, Abdurrahman Kaplan, Ali Çelikkol, Veli Yağcı, Osman Refik Esmek, Ali Süt, Mustafa Tıpırdamaz, Hüseyin Moralıoğlu, Alaattin Yavaşlar, Veli Aytuğ, Fehmi Demirten, Bilal Gören, Mehmet Yavaş, İsmail Gürsoy, Fuat Yıldırım, İskender Damgacı, Ahmet Özkan Haybat, Osman Kiriş, Kudret Tartılacı tutuklu yargılanıyor. TUTUKSUZ YARGILANANLAR Tutuksuz yargılanan sanıklar ise İshak Kalkan, Yusuf Sarıyer, Fahrettin Aytuğ, Mehmet Ertuğrul, Ali İhsan Kahveci, Davut İlhan, Ali Ayrancı, Metin Tuğan, Erkan Dereköylüoğlu, Yavuz Canbulat, Türkay Yıldırım, Hüsnü Taşcan, İbrahim Halil Kırgil, Muhterem Güney, Bahri Uzun, Süleyman Deşdemir, Mehmet Boz, Fatih Derdiyok, Hamza Kaba, Mesut Ertuğrul, Mustafa Muhammet Günay, Tarık Edirneli, Gültekin Payat, Bilal İbileme, Mevlana Celalettin İşler. Davada Merter Söylemez, Erdem Aydın, Abdullah Yağcı, Uykan Kılıç firari ve haklarında yakalama kararı bulunuyor.