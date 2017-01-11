(Görüntülü Haber) Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda 10 gram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 58 gram metamfetamin ve 7 ekstasy uyuşturucu hap ile yakalanan 4 kişi tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceki gün Pamukkale İlçesi Gözler Mahallesi'nde bir ev ve otomobile uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada 11 ayrı paket içinde satışa hazır 10 gram eroin, 58 gram metamfetamin, 7 ekstasy uyuşturucu hap, uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen bir hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. ESRARI ÇAKO BULDU Polislerin otomobildeki aramasının ardından şüphelilerin kaldıkları evde de arama yapıldı. Özel eğitimli köpek 'Çako' ile yapılan aramada, bahçede çöplerin arasına gizlenmiş çuval içinde 2 kilo 500 gram esrar bulundu. 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.