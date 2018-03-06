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(Görüntülü Haber) Denizli'de sahte içki operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1800 şişe sahte şarap ele geçirildi.  Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde...

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1800 şişe sahte şarap ele geçirildi. 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bandrolsüz sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, dün, belirlenen market ile deposuna baskın yaptı. Sahte içki imalatında üretilen ve bandrolü bulunmayan şarapların markette satıldığı ve depoda gizlendiği saptandı. Markette ve depoda arama yapan ekipler, 1800 şişe sahte şarap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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