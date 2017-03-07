(Görüntülü Haber) Denizli'de Bylock şüphelileri adliyede

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında polis tarafından gözaltına alınan aralarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö. ile eski milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E.'nin de bulunduğu 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 24 Şubat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı belirlenen kamuda çalışan sağlık sektörüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda eski MHP Milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E. ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri tamamlanan 13 kişi, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişi arasında eski milletvekilinin doktor eşi H.E. ile Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö. de bulunuyor. Gözaltındaki diğer zanlıların ise ifadelerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.