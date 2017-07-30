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(Görüntülü Haber) Denizli'de 5 hektar ormanlık alan kül oldu

DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar ormanlık alan kül oldu. Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kabaağaaç Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen...

DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar ormanlık alan kül oldu. Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kabaağaaç Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, havadan da 4 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. 5 hektarlık ormanlık alan yandı. Söndürme çalışmalarında, havadan 4 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla ve çok sayıda arazöz ve itfaiye çalışanıyla müdahale ettik. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz somut bir veri yok. Detaylı incelemeyi soğutma çalışmasının ardından yapacağız" dedi.

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