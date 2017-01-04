Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 15 kaçak yakalandı. Halk Caddesi'ndeki bir apartmanda göçmenlerin kaldığı ihbarı üzerine polis, bugün saat 20.00 sıralarında harekete geçti. Apartmanın 5'inci katına düzenlenen baskında Afganistan uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Kaçakların insan tacirlerine biner dolar vererek bir yıl önce İran'dan, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Esendere Sınır kapısı yakınlarından ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Kaçaklar, ifadeleri alınmak üzere Yabancılar Büro Amirliği'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Denizli'de 15 kaçak yakalandı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 15 kaçak yakalandı. Halk Caddesi'ndeki bir apartmanda göçmenlerin kaldığı ihbarı üzerine polis,...
04 Ocak 2017 Çarşamba 23:27
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