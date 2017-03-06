(Görüntülü Haber) Denizlerde 1 yılda 56 farklı ülkeden 37 bin kaçak yakalandı

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 2016 yılında Türk karasularında 56 farklı ülkeye mensup 37 bin 130 kaçak yakaladı. Denizlerde 192 kaçağın da cesedi bulundu. Kimisi ülkesindeki iç savaş, kimisi de yoksulluk nedeniyle ülkelerini terk ederek umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin ağırlıklı olarak kullandıkları yol Türkiye. Asya ile Avrupa kıtalarını birleştiren, 3 tarafı denizlerle çevirili olan Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyenler için adeta bir köprü oluyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı 'Düzensiz göç' istatistikleri de bunu doğrular nitelikte. Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre 2016'da 18'i Türk, geri kalanı 56 farklı ülkeden olan 37 bin 130 göçmen Avrupa'ya gitmek isterken Türk karasularında yakalandı. AVRUPA HAYALİNDE DÜŞÜŞ VAR Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre denizlerde yakalanan göçmenlerin sayısında önceki yıllara göre düştü. 2015'te denizlerde 91 bin 611 göçmen yakalanırken, 2016'da bu rakam 37 bin 130'a geriledi. Bu yılın ilk iki ayında ise karasularında sadece bin 475 göçmen yakalandı. Bu rakam geçmiş yılların çok gerisinde olması Avrupa hayali kuran göçmenlerin sayısında düşüş olarak yorumlandı. SAHİL GÜVENLİK HAYAT KURTARIYOR Birçok göçmen üzerinde bulundukları lastik bot, tekne gibi deniz taşıtları alabora olduğu için sığındıkları ıssız adalardan ya da denizde boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bot ve gemilerle kurtarma çalışması yürüten ekipler, acil durumlarda kurtarma çalışmalarına helikopterleri de kullandı. Bu da daha çok kaçak göçmenin ölümünü engelledi. YÜZDE 62'Sİ SURİYELİ Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerin e göre, denizlerde yakalanan göçmenlerin yüzde 62'sini Suriyeli'ler oluşturuyor. 22 bin 988 Suriyelinin yakalandığı 2016'da, yakalanan diğer göçmenlerin uyrukları ve sayıları ise şöyle: "Irak 779, Kongo 435, Eritre 401, Myanmar 370, Bangladeş 160, İran 152, Mali 121, Filistin 92, Kamerun 90, Güney Afrika 66, Dominik Cumhuriyeti 62, Sri Lanka 60, Somali 47, Gana 45, Nijerya 39, Gine 36, Sierra Leone 32, Libya 29, Fas 28, Gabon 23, Lübnan 20, Fildişi Sahilleri 20, Orta Afrika 20, Cezayir 19, Türkiye 18, Gambiya 16, Hindistan 15, Haiti 15, Senegal 12, Angola 6, Nepal 6, Sudan 5, Kenya 5, Çad 4, Ruanda 3, Yemen 3, Brundi 2, Güney Sudan 2, Liberya 2, Tacikistan 2, Uganda 2, Benin 2, Zambiya 2, Burkina Faso 2, Bolivya 1, Küba 1, Mısır 1, ABD 1, Suudi Arabistan 1, Tunus 1, Türkmenistan 1, Etiyopya 1, Moritanya 1, Gürcistan 1." 118 DE KAÇAKÇI YAKALANDI 7 gün 24 saat esasına göre denizlerde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçmenlikle mücadelenin yanında, insan kaçakçılarıyla da mücadele ediyor. Ekipler, 2016'da 118 insan kaçakçısı yakaladı. Suriyeli, Rus, Türk, Gürcü ve Ukraynalı gibi birçok uyruktan oluşan insan kaçakçılarıyla ilgili olarak da Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem yapıldı.