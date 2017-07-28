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(Görüntülü Haber) Denize giren iki arkadaş kayboldu

Hakan KABAHASANOĞLU/TİREBOLU (Giresun), () - GİRESUN’un Tirebolu İlçesi'nde girdikleri denizde akıntıya kapılan 18 yaşındaki Ümit Kılıç ile Onur Öztürk kayboldu. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterin havadan, dalgıçların...

Hakan KABAHASANOĞLU/TİREBOLU (Giresun), () - GİRESUN’un Tirebolu İlçesi'nde girdikleri denizde akıntıya kapılan 18 yaşındaki Ümit Kılıç ile Onur Öztürk kayboldu. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterin havadan, dalgıçların da denizden arama çalışmaları sürüyor. İlçenin Yılgın Köyü’nde bulunan plaja giden Ümit Kılıç ile Onur Öztürk akşam saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Kılıç ile Öztürk denizin dalgalı olması nedeniyle akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AKUT ve Giresun Belediyesi’ne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Ekipler arama çalışmalarını denizden sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de çalışmalara havadan destek verdi. Denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülürken olayı haber alan gençlerin aileleri de plaja gelerek gözyaşı döktü. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda kaybolan gençlere ulaşılamazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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