(Görüntülü Haber) Denizde 'ceset' alarmı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () ANTALYA'da denizde ceseDe benzer bir cisim olduğu görenlerin ihbarı üzerine yapılan incelemede, suyun içindeki cismin erkek montu olduğu ortaya çıktı. Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Falezlerden denizi izleyenler, sahilden 300 metre açıklarda bir ceset olduğu ihbarıyla polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye karadan ve denizden polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen yere gelen deniz polisi, denizde ceset aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede ceset sanılan cisme ulaşıldı. Polis, bulunan cismin bir erkeğe ait şişme mont olduğunu belirtti. Sudan çıkartılan mont, deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'na getirilerek çöpe atıldı.