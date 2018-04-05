(Görüntülü Haber) Deniz patlıcanı çıkarmak için daldı, hayatını kaybetti

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), () BALIKESİR?in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi?nde, deniz patlıcanı toplamak için dalış yapan Murat İnan (60), 30 metre derinlikte vurgun yiyerek hayatını kaybetti. Samsun?dan bir ay önce 4 arkadaşıyla birlikte Balıkesir?in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi?ne gelen balıkçı Murat İnan (60), Ayvalıklı Turay Akbulut'a ait alıkçıya ait 'Akdemir 1' adlı tekneyle Altınova Limanı?ndan bugün saat 13.00 sıralarında denize açıldı. Deniz patlıcanı çıkarmak için 30 metre derinliğe kompresörle dalış gerçekleştirdi. Vurgun yiyen İnan, halat vasıtasıyla yukarıdaki arkadaşlarına uyarı verdi. Teknedeki arkadaşları tarafından su yüzüne baygın halde çıkarılan İnan, hemen Altınova Limanı?na getirildi. Ancak, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi, İnan?ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayvalık Cumhuriyet Savcısının, teknede inceleme yapmasından sonra Ayvalık Devlet Hastanesi morga kaldırılan Murat İnan?ın cenazesi, ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu?na gönderildi. Hayatını kaybeden Murat İnan?ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Murat İnan ile aynı teknede bulunan arkadaşları ise olayla ilgili olarak Altınova İskele Jandarma Komutanlığı?nda ifade veriyor.