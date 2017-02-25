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(Görüntülü Haber) Deniz manzarası izlerken duvardan düşen üniversiteli yaralandı

ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Tuğçe Kaya, liman duvarından kayalıklara atlarken aradaki boşluğa düşerek yaralandı. Bülent Ecevit Üniversitesi hazırlık öğrencisi Tuğçe Kaya ve arkadaşları, Kozlu...

ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Tuğçe Kaya, liman duvarından kayalıklara atlarken aradaki boşluğa düşerek yaralandı. Bülent Ecevit Üniversitesi hazırlık öğrencisi Tuğçe Kaya ve arkadaşları, Kozlu Limanı'nda deniz manzarası izlemek için duvarın üzerine çıktı. 'Yüremek tehlikeli ve yasaktır' yazılı duvardan kayalıklara atlamak isteyen Kaya, aradaki boşluğa düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan Kaya, 112 ve AFAD ekipleri tarafından sedyeye konulup taşınarak ambulansa götürüldü. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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