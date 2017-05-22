(Görüntülü Haber) Demirkazık'ta 1 dağcı kayboldu (2)

CENAZESİ BULUNDU



Demirkazık Dağı'na tırmandıktan sonra kaybolan 56 yaşındaki Serdar Ayrılmaz'ın ölü olarak bulunduğu bildirildi.



Kaya tırmanışı sırasında büyük bir kaya kütlesinin kopması sonucu yüksek bir yerden düşerek yaşamını yitirdiği belirtilen profesyonel dağcı Ayrılmaz'ın cenazesine ulaşan ekipler, helikopter desteği istedi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter havalanamadı. Zor dağ koşulları nedeniyle güçlük çeken ekipler, cenazeyi yarın bulunduğu yerden çıkarmayı deneyecek.



AKUT temsilcisi Nedim Urcan, Ayrılmaz'ın cenazesinin vadi içerisinde olduğunu, yürüyen ekiplerin o bölgeye yaya olarak inmelerinin riskli görüldüğünü, bu nedenle helikopter desteği istediklerini anlattı. Bu mevsimde dağcıların kaya düşme olayıyla sık karşılaştığını aktaran Urcan, "Arama helikopteri 8 sorti yaparak tarama yaptı. Ancak bölgenin derin olması nedeniyle ve kıyafetinin koyu olduğu için helikopterle görünmedi. Aciliyeti olmadığı için yağmur yağacağı için kazazede bulunduğu yerde bırakılacak. Ekipleri 200 metre aşağı indirmemiz gerekiyor, bu durumda ekipler için çok riskli. Helikopter yarın sabah hava iyi olursa gidip alacak" dedi.



DAĞCININ GÖZDESİ DEMİRKAZIK



Aladağlar, heyecan ve macera tutkunu dağcıları bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Aladağlar'ın en yükseği 3 bin 756 metrelik Demirkazık dağının zirvesine tırmanmak her dağcının hayali. Sarp tırmanışların başladığı yüksekliklerde, güneşin keyfini çıkaran sevimli yer sincapları bulunuyor. Yılda yaklaşık 4 bin dağcı, Demirkazık'a doyumsuz heyecanı, eşsiz manzarayı ve bakir doğayı keşfetmeye gidiyor. Zaman zaman yaşanan tırmanış kazaları, kar ve tipi nedeniyle yaşamı noktalayan hüzün tabloları yaşansa da, Aladağlar dağcıların en gözde mekanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu bölge için dağcılar genellikle 7 günlük program yapıyor.



ÖLENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ



Profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'ın da yaşamını yitirdiği Demirkazık'ı da kapsayan Aladağlar'da son 61 yılda son olayla birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Ölen dağcıların adları şöyle:



- Engin Kongar (21) - 8 Eylül 1956- Demirkazık batı (düştü)



- Sermet Taş (22) -27 Ağustos 1969, Aladağ Sıyırma doğu (düştü)



- Faruk Süner (27) - 20 Nisan 1975, Demirkazık batı, (çığ)



- Rezzan Okşar (21)- 20 Nisan 1975, Demirkazık batı, (çığ)



- Saadet Güçlü (19)- 1975, Aladağ Kaldı buzul (düştü)



- Mümtaz Çankaya (36)- 31 Ocak 1988, Aladağ Karamuk boğazı (düştü)



- Soner Ünsal (22) 30 Mart 1999 (düştü)



- Fransız Etiene Cortois (48)- Nisan 1999 -Demirkazık (çığ)



- Zümrüt Işık (22), Bahar Ural (22), Nilgün Acar (23) ve Soner Kolçak (24) (Hacettepe Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü) 11.2.2006 - Demirkazık (çığ)



- Utku Kocabıyık (25), Seza Bürkan Yüksel (23) - 1 Ocak 2007- Demirkazık- Apışkara (düştü)



- Tanju Duru (45-Müzisyen) 2.10.2008 - Demirkazık-Akçaygeçiti- kayarak düşme



- Özgür Bodur (33- Antrenör) 25 Mayıs 2016- düşme