(Görüntülü Haber) Demirci atelyesine kumar baskını

Tolga YANIK/ KONYA, () - KONYA'da polisin bir demirci atelyesine yaptığı baskında kumar oynadıkları ileri sürülen 50 kişi yakalandı. İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar oynadıkları belirtilen kişilere toplam 10 bin 950 lira para cezası uygulandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan mahkeme kararı doğrultusunda merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir demirci atelyesine operasyon yaptı. Burada parayla tombala oynadığı iddia edilen 50 kişiye 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 10 bin 950 lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. İşyerinde yapılan aramada 1 tombala makinesi, bu cihaza bağlı kamera, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ile polisin baskınına karşı işyeri önünde bekleyen nöbetçi ile iletişimi sağlayan iki telsiz ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.