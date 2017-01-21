İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de 3 çocuk annesi Ş.S., kayınpederinin 5 yaşındaki kızını taciz ettiğini iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kayınpeder 50 yaşındaki H.S. iftiraya uğradığını ileri sürdü. Geçtiğimiz eylül ayında O.S. ile Ş.S., kızları A.S.'nin dedesi M.S.'ye gitmek istememesinden şüphelendi. Kızının isteksiz tavırları üzerine meraklanan genç kadın kızına bunun nedenini sordu. Küçük kız da dedesinin külotunu indirdiğini, kendisini öptüğünü, içki içirdiğini ileri sürdü. Anne duyduklarını eşi O.S.'ye anlatıp şikayetçi olmak istedi. Ancak O. S. babası hakkındaki iddialarla ilgili şikayetçi olmayınca kendisi, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu nedenle eşi ile arasında sorun yaşayan Ş.S., şiddet görünce 3 çocuğuyla sığınma evine yerleştirildi. Ş.S., kendisine şiddet uygulayıp kızının taciz edilmesine sessiz kalması nedeniyle de eşine boşanma davası açtı. Dede M.S. ise Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde iftiraya uğradığını anlatılanların asılsız olduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet Savcısı iddialarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
(Görüntülü Haber) Dedeye taciz iddiası
İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de 3 çocuk annesi Ş.S., kayınpederinin 5 yaşındaki kızını taciz ettiğini iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kayınpeder 50 yaşındaki H.S. iftiraya uğradığını ileri sürdü. Geçtiğimiz...
21 Ocak 2017 Cumartesi 11:07
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