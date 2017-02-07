(Görüntülü Haber) DEDAŞ’a yüksek fatura tepkisi

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, elektriklerinin kesilip yüksek miktarda kendilerine ceza kesildiğini öne süren bir grup, DEDAŞ yetkililerine tepki gösterdi. Siverek'in Çaylarbaşı Mahallesi'nde oturanlardan oluşan bir grup, yüksek gelen elektrik faturaları nedeniyle Akçakale yolu üzerindeki DEDAŞ binası önünde toplandı. Elektriklerinin kesildiğini ve yüksek miktarda faturalar gönderildiğini ve mağdur olduğunu ileri süren grupta bulunanlardan Selim Ögül, "Kaçak kullanmadığım halde elektriğim kesilerek ceza yazıldı. Yüksek miktarda yazılan cezalar nedeniyle mağdur olduk. DEDAŞ yetkililerinin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.