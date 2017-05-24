(Görüntülü Haber) DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Iraklı gözaltına alındı
SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Iraklı'yı gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah merkez Canik...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:29
SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Iraklı'yı gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah merkez Canik İlçesi'nde operasyon yaptı. Sabahın erken saatlerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak vatandaşları; F.A.J.A.H., H.K.F.A.H., B.M.B.A.H., T.A.S.A.H., L.A.H.H. ve J.A.J.A.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçen djital verilere el kondu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
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