(Görüntülü Haber) DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Iraklı gözaltına alındı

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Iraklı'yı gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah merkez Canik İlçesi'nde operasyon yaptı. Sabahın erken saatlerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak vatandaşları; F.A.J.A.H., H.K.F.A.H., B.M.B.A.H., T.A.S.A.H., L.A.H.H. ve J.A.J.A.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçen djital verilere el kondu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.