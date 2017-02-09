(Görüntülü Haber) DEAŞ şüphelisi Iraklı iki kardeşe otogarda gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen iki Iraklı kardeş polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis yaptığı istihbarat çalışmada iddiaya göre terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen Iraklı 34 yaşındaki Abdulseddar Muhammed T. ile ağabeyi 40 yaşındaki Muhsin Muhammed T.'nin, Mersin'den Samsun'daki yakınlarının yanına karayolu ile geleceğini belirledi. Otogarda bekleyen sivil ekipler, iki şüpheliyi otobüsten indikten sonra gözaltına aldı. Şüphelilerin cep telefonlarına da el kondu. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli kardeşler işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.