(Görüntülü Haber) DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yılbaşından önce operasyon düzenledi. Suriye uyruklu S.H., H.A., M.N. ve İ.I.L. gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi olmak, propaganda yapmak ve sempatizanı olmak suçlamasıyla 4 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.