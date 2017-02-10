Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan biri kadın 12 Uygur, sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan biri kadın 12 Uygur, Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine gönderildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Gözaltına alınanlardan Fatma E.'nin sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı ifade edildi.
(Görüntülü Haber) DEAŞ operasyonunda 12 Uygur adliyeye sevkedildi
Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan biri kadın 12 Uygur, sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı...
10 Şubat 2017 Cuma 12:15
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