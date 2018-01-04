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(Görüntülü Haber) DEAŞ'lı teröristin ailesinin evine operasyon

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA polisinin yaptığı operasyonda yakalanarak tutuklanan Suriyeli DEAŞ'lı terörist Besil Baktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit...

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA polisinin yaptığı operasyonda yakalanarak tutuklanan Suriyeli DEAŞ'lı terörist Besil Baktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın Yüreğir ilçesinde oturan ailesinin evine operasyon düzenlendi. Polis, Aydın'ın kardeşleri Recep Aydın ve Remzi Aydın ile birlikte 2'si Suriyeli 14 kişiyi gözaltına aldı.

Terör örgütü üyesi Besil Baktaş'ın verdiği bilgiler sonrası Adana polisi, geniş güvenlik önlemi altında Hasan Aydın'ın ailesinin Doğankent Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evdeki Aydın'ın kardeşleri Recep Aydın ve Remzi Aydın ile birlikte 2'si Suriyeli 14 kişiyi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden Suriyeli Enes Hüseyin El Hatat ve Tarık El Ali, Türkiye'ye kaçak yollarla Reyhanlı sınırından girdiklerini burada tarım işçiliği yaptıklarını söyledi. Şüphelilerden Tarık El Ali, "DEAŞ, bir genelge yayınladı. 25-30 yaş arasındaki erkeklerin koşulsuz olarak silah altına alınacağını, gelmeyenlerin ise öldürüleceğini bildirdi. Korkup kaçtık, Hasan Aydın' Rakka'da bulunan evde bir kez gördük" dedi.

Çatışmaya gidecek olan teröristlerin yemeklerine cesaret verici hapların atıldığını da söyleyen Enes Hüseyin El Hatat ise "İç savaştan önce futbol antrenörüydüm, DEAŞ'ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım" dedi.

Yakalanan Hasan Aydın'ın kardeşleri Recep Aydın ve Remzi Aydın ile birlikte 2'si Suriyeli 14 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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