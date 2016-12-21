GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiye suikast hazırlığındaki PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H içerisinde yer alan ve yine terör örgütü DEAŞ üyesi ismi bilinmeyen bir kişiye suikast hazırlığındaki 4 örgüt üyesinin eylemlerini gerçekleştiremeden yakalandığı belirtildi. Açıklamada, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi kişilerin eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu kullandıklarının değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi: "PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir."
(Görüntülü Haber) DEAŞ'lı teröriste suikast hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiye suikast hazırlığındaki PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada,...
21 Aralık 2016 Çarşamba 17:29
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