Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

(Görüntülü Haber) DEAŞ'lı teröriste suikast hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiye suikast hazırlığındaki PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada,...

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiye suikast hazırlığındaki PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H içerisinde yer alan ve yine terör örgütü DEAŞ üyesi ismi bilinmeyen bir kişiye suikast hazırlığındaki 4 örgüt üyesinin eylemlerini gerçekleştiremeden yakalandığı belirtildi. Açıklamada, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi kişilerin eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu kullandıklarının değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi: "PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55