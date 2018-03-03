(Görüntülü Haber) DEAŞ'ın infazcıları Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriyeli M.K. ile U.H., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Suriye'de çok sayıda infaz gerçekleştirdiği belirtilen 2 terörist, tutuklanarak cezaevine konuldu. İl...
03 Mart 2018 Cumartesi 17:34
ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriyeli M.K. ile U.H., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Suriye'de çok sayıda infaz gerçekleştirdiği belirtilen 2 terörist, tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriye uyruklu M.K. ve U.H.'nin Şanlıurfa'da bir evde saklandığını belirledi. Ekipler tarafından baskın yapılan evdeki Suriyeli 2 terörist yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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