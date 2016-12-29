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(Görüntülü Haber) Davutpaşa'da doğalgaz patlaması

Haber-Kamera İbrahim AKTÜRK İSTANBUL Davutpaşa Tozkoparan Mahallasi Cömertkent Sitesi'nde 12 katlı apartmanın 10. katında bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada...

Haber-Kamera İbrahim AKTÜRK İSTANBUL Davutpaşa Tozkoparan Mahallasi Cömertkent Sitesi'nde 12 katlı apartmanın 10. katında bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi. İGDAŞ ekipleri binanın doğalgazını kesti.

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