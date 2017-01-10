(Görüntülü Haber) Datça'da terör operasyonu: 5 gözaltı
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü ve yöneticilerini övdükleri ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...
10 Ocak 2017 Salı 19:26
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü ve yöneticilerini övdükleri ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, ilçe merkezindeki 4 eve, mahkeme kararıyla eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda Ş.Ç. (28), Y.A. (31), Ö.A. (22), A.A. (32) ve A.Ç. (27) yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, biri ruhsatlı diğeri ruhsatsız 2 av tüfeği ile çok miktarda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Ş.Ç.'ye ait bir evde yapılan aramada ise PKK/PYD terör örgütüne yönelik dokümanların yanı sıra FETÖ/PDY yayınlarından kitapların bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen dokümanlar ve şüpheliler, Muğla İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
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