(Görüntülü Haber) Darbeciye indirimsiz müebbet gerekçesi: Türk askeri, Millet Meclis'ini bombalamaz

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da darbeci subaylara yönelik Türkiye'de verilen ilk mahkumiyet kararını veren Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz için mahkeme, "Hiç bir saygın Türk askeri, içinden çıkmış olduğu kendi milletinin iradesini temsil eden ve tek nişanesi olan Millet Meclisi'ni bombalayarak yok etmeye çalışmaz" diyerek iyi hal indirimi uygulamadı. Gerekçeli kararda, darbenin başarılı olması halinde, "Türkiye'nin Fethullah Gülen'in perde arkasında fiilen yönettiği, resmen ise ona biat eden bağlı siyasetçilerin yönettiği bir zümre hakimiyetine dayanan diktatörlük haline gelecek olup, bu korkutucu ihtimalin gerçekleşmesi halinde terör örgütünün kuracağı cemaat vesayeti bir daha ülke üzerinden kaldırılamayacaktır" denildi. Darbe girişiminde adı 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak geçen Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Bylock' kullananlarla ilgili kırmızı listede bulunan Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz, 15 Temmuz gecesi gözaltına alındı. Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen 'sıkıyönetim direktiflerini' uygulamakta ısrarcı oldukları gerekçesiyle Murat Koçak ile Murat Yılmaz, 17 Temmuz'da tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Murat Koçak ve Murat Yılmaz hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Darbeci subaylar geçen 5 Ocak günü görülen karar duruşmasında 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iki sanık hakkında da iyi hal indirimi uygulamadı. 10 BİN GÖZALTI OLDU Türkiye'de darbeci subaylara verilen ilk ceza ile ilişkin olarak Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 77 sayfalık gerekçeli karar hazırlandı. Darbe girişimi sonucunda 173'ü sivil, 62'si polis, 5'i asker olmak üzere 240 kişi şehidin olduğuna dikkat çekilen gerekçeli kararda, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alınmış, yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bin civarını bulduğuna işaret edildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile bağlantı gerçekleştirdi anımsatılan kararda, Erdoğan'ın darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet ettiği; çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendiği ve fiili direnişe başlandığı belirtildi. 'DEVLETİN KILCALLARINA KADAR SIZARAK SAVAŞAN BİR ÖRGÜTTÜR' FETÖ/PDY terör örgütünün yeni bir örgüt olmadığı belirtilen gerekçeli kararda, "Ülke dışından yönetilen, ülke dışında kurgulanan bir örgütlenmedir. Devletin kılcallarına kadar sızıp devletle sözde kurumları fethederek savaşan bir örgüttür. Kendine göre alternatif bir eğitim sistemi meydana getirmiştir. Emniyet ve yargı içindeki kadrolarını kullanarak gerçekleştirdiği usulsüz dinleme ve soruşturmalarla Türkiye'de bir korku imparatorluğu kurmayı başarmıştır. Nihayetinde devletin bütününü hedef alarak soruşturmalarla hükümeti yıkıp güçsüz bir hükümetin iş başına gelmesini sağlayarak perde gerisinden devleti yönetmek üzere bu soruşturmaları kurgulayıp operasyonlarına başlamıştır. FETÖ/PDY terör örgütün amacı, 'cumhuriyeti ve devletin niteliklerini' fiilen değiştirmektir. Türkiye yalnızca örgütün kontrolünde bir cemaat zümresinin yönettiği devlete çevrilmeye çalışılmıştır. Arzulanan Türkiye, örgütün kontrolündeki bir hükümet tarafından görünüşte yönetilecek, ama örgüt başarısızlıktan sorumlu olmayacak, hükümet başarısız ise değiştirilip örgütün kontrolünde yeni bir hükümet kurulacaktır. Fethullah Gülen ve imamları devleti dışarıdan hiçbir risk ve sorumluluk almadan vesayet altında tutarak fiilen yönetecek, kukla hükümetler değişecek ama fiili hakimiyet ve yönetim FETÖ’nün elinde olacaktır" denildi. 'TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNE KARA BİR LEKE' Gerekçeli kararda, '15 Temmuz darbesinin başarısızlığı, sonuçları ve gerçekleşmesi halinde akıbeti' başlığı altında da şu görüşlere yer verildi: "Egemenlik millete ait olup devredilemeyen, vazgeçilemeyen bir genel irade olarak kamu yararını gözetir. Hiçbir kişi, grup, sınıf egemenliği ele geçirip kullanamaz. Devlet içine yetiştirdiği kişileri usulsüz şekilde sokarak kadrolaşıp yuvalanan paralel yapı millete ait egemenliği fiilen zorla kullanmaya kalkışmıştır. FETÖ kamu idarelerinde sayısal gücü elinde bulundurmaktadır. Örgütün disiplinli, organize yapısı karşısında devlet içinde benzer başka hiçbir grup olmaması, örgütün yöneticilerinin ve imamların devlet hiyerarşisi yerine geçirilmesi, örgüt mensubu kamu görevlilerinin hukuku ve hiyerarşik amirlerinin emrini uygulamak yerine abi, imam, hoca talimatını uygulamaları, fiilen zümre hâkimiyetinin devlet içinde kurulduğunu göstermektedir. Devlete belli bir sınıfın, zümrenin, cemaatin veya grubun egemen olması, anayasanın ilgası, hukuk sisteminin ortadan kaldırılması, anayasal devlet teşkilatının işlevsiz hale getirilmesidir. Anayasaya göre yetkilendirilen devlet organlarının dışında kalıp da milletin egemenliğini ele geçirmek veya ele geçirmeye teşebbüs etmek cebir ve şiddet kullanılarak gerçekleştirilmişse anayasanın ihlali suçu oluşmuştur. FETÖ’nün imamlarının organize ettiği ve emniyet, jandarma gibi silahlı güçleri kullanarak fiilen seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya cebir ve şiddet kullanarak başvurmuştur. Hükümet darbesinin başarılı olamaması tamamen konjonktürel siyasi nedenlerden dolayıdır. Darbenin başarısız olmasında, Cumhurbaşkanı'nın kişisel özellikleri, iktidarda tek parti bulunması, iktidar partisinin yapısı, siyasi özellikleri ve dayandığı kültür, siyasi istikrarın bu darbe ile bozulmasının millete çıkaracağı ağır ekonomik durum, darbenin siyasi sorumluluğunu üstlenecek ve yeni bir gelecek vaat eden örgüte bağlı siyasi muhalefet olmaması, darbeyi yapan örgütün toplumda inandırıcılık sağlayamaması, muhalefet partilerinin organik olarak darbecilere mesafeli duruşu, hükümetin acele karşı tedbirler alması, görevden alma, uzaklaştırma, tedbirleriyle darbecileri teşhis edip, kamuoyunda tanınmalarını sağlaması ve en önemlisi darbe anındaki yöneticilerin basiretli ve etkin tutumları, olaya karşı bizatihi ve doğrudan sorumluluk almaları, Türk milletinin bu sorumluluğa doğrudan doğruya ve bütün içtenliği ile ve son derece yüksek bir hızla katılımı etkili olmuştur. Türkiye'nin özel şartları, konjonktürel ortam, siyasi nedenler darbeyi başarısız kılmıştır. Darbe teşebbüsünün sadece demokratik anayasal düzen yönünden değil, bununla sıkı bağı olan 'milli güvenlik' yönünden de mevcut ve ağır bir tehdit oluşturduğu, milli güvenliğin, Anayasa’da ve insan haklarının korunmasına ilişkin birçok uluslararası belgede, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması sebepleri arasında sayıldığı, güvenliğin olmadığı yerde demokratik düzeni sürdürme ve özgürlükleri hayata geçirebilmenin mümkün olmadığı, açıklanan nedenlerle şimdiden Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe teşebbüsünün demokratik anayasal düzene, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine ve milli güvenliğe yönelik en ağır saldırılardan biri, belki de en ağırı olduğu sonucuna varmak gerektiği açıktır.Eğer darbe başarılı olsa Türkiye, Fethullah Gülen'in perde arkasında fiilen yönettiği, resmen ise ona biat eden bağlı siyasetçilerin yönettiği bir zümre hakimiyetine dayanan diktatörlük haline gelecek olup bu korkutucu ihtimalin gerçekleşmesi halinde terör örgütünün kuracağı cemaat vesayeti bir daha ülke üzerinden kaldırılamayacaktır. Bir kez vesayeti kurduktan sonra seçimle işbaşına gelen ve süreyle sınırlı hükümet veya bir siyasi partinin, bu örgütün elinden hakimiyeti ve devleti geri alma imkanı bulunmayacaktı ve Türkiye'nin tamamen demokrasi ve insan haklarından uzak, nihayeti belirsiz ve karanlık bir ortama sürükleneceği her türlü şüphe ve izahtan varestedir." 'SAYGIN BİR TÜRK ASKERİ MECLİSİ BOMBALAMAZ' Sanıklar Murat Koçak ve Murat Yılmaz'ın suçlamaları reddederek savunmalarında inkara dayandıklarının görüldüğüne dikkat çekilen gerekçeli kararda, darbeci subaylara niçin iyi hal indirimi uygulanmadığı şöyle açıklandı: "Asli ve tek görevleri Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk halkını yurt içi ve yurt dışı var olan ve olası tüm saldırı ve tehditlere karşı korumak olup, bu hususun tartışılması dahi sadece abesle iştigaldir. Hiç bir saygın Türk askeri içinden çıkmış olduğu kendi milletinin iradesini temsil eden ve tek nişanesi olan Millet Meclisi'ni bombalayarak yok etmeye çalışmaz, söz konusu bu davranışını hiç bir meşru sebebe dayandıramaz, bir milletin meclisinin bombalanması darbe veya başka bir gerekçe ile dahi açıklanamaz bir olgudur. Buna rağmen olay tarihinde doğrudan halkın can ve mal varlığına karşı ciddi bir şiddetle seyreden Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik en ağır tehdit ve saldırıyı taşıyan mevcut bu girişime karşı en önemli ve temel cephe olması gereken söz konusu tehdide ilk karşı koyması, halkını ve geleceğini doğrudan koruması gereken ilk kişilerin sanıklar olmasına rağmen bu yöndeki tek görevine karşı sanıkların ihanette bulunmaları, eğitim, iaşe, öğretim, giyim, maaş vb. gibi tüm istek ve ihtiyaçları doğrudan doğruya korumak için yemin ettikleri Türk Devleti tarafından karşılanması, sanıkların yaşamlarında borçlu oldukları tek kurumun kendilerini bu seviyeye getiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasına rağmen eylemin bizatihi Türk Devleti ve halkına karşı işlenmesi, asker sıfatıyla hiç bir şeye ram olmayan, hiç bir kişi, kurum veya yabancı devlete boyun eğmeyen, hiç kimseye tabi olmayan, daha doğrusu olmaması gereken sanıkların sahip oldukları sıfatın ağırlığı ve onurunun dışına çıkarak harici silahlı bir örgüt ve elebaşısının emri altına girmesi, kendi insanının kanını dökebilecek bir gözü karalık ve başka bir odağa adanmış hale gelmek suretiyle tamamen özüne aykırı, düşünüldüğünde dahi infial yaratan, toplumsal dehşet ve kalıcı korku oluşturan, içinden çıktığı toplum ve değerlerine saldırı teşkil eden ve yıkıcı etki oluşturan, mensubu olduğu ülkenin ve halkının geleceğini tamamen karanlık bir belirsizliğe ve başka egemen güçlerin emel ve çıkarlarına muhtaç bırakacak şekilde müsnet suçu gerçekleştirdikleri kanaatine ulaşılmakla sanıkların takdiri indirim sebebinin uygulanmasını gerektirecek aktif ve müsnet liyakate sahip olmadıkları kanaati ile anılan hüküm tatbik edilmeksizin ayrı ayrı mahkumiyetlerine yönelik aşağıdaki şekilde vicdani ve hukuki hüküm kurmak sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."