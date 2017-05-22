(Görüntülü Haber) Darbeci Albay Akkuş: Aksi durum olsaydı, buradaki sanıklar beni infaz ederdi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince gözaltına alınan ve üzerinde darbe sonrası görev yapacak kişilerin listesi çıkan Bursa eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Akkuş, suçsuz olduğu iddia edip, "Aksi bir durum olsaydı, buradaki sanıkların tümü beni infaz ederdi" dedi.



‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla haklarında dava açılan, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 16 sanığın yargılanmasına Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tüm sanıklarla avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Akkuş ve arkadaşlarının gözaltına alınmasında görev yapan polis ve subaylar tanık olarak dinlendi. Söz alan Yurdakul Akkuş, şahitlerin ifadesinde kendisine yöneltilen hiçbir suç olmadığını belirtip, "Aksi bir durum olsaydı, buradaki tüm sanıklar beni infaz ederdi. Tahliyemi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verek, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların beklenmesi için duruşmayı erteledi.



SIKIYÖNETİM KOMUTANI OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI



Bursa’da 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı'na giden İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisini 'Sıkıyönetim komutanı' olarak tanıtarak, Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'a haber göndermişti. Tükgeneral Saldık, Akkuş'u garnizondan dışarı atıp, ardından da gözaltına alınmasını sağlamıştı. Akkuş'un üzerinden çıkan sıkıyönetim sonrası görev yapacak olanların listesi hemen ilgili makamlara iletilince, darbe girişiminin engellenmesine katkı sağlamıştı.