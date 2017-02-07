(Görüntülü Haber) Damadını öldüren kayınpeder ile kızı adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da kendisi gibi müteahhit olan damadı 41 yaşındaki Aygün Eskitoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit 69 yaşındaki Ayhan Y. ile cinayetle ilgili bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kızı 41 yaşındaki Nurçin E. polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ayhan Y.’nin 2 oğlu da cinayetle ilgili aranıyor. Olay iki gün önce İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Aygün Eskitoğlu ile eşi Nurçin E. iddiaya göre ailevi nedenlerden tartıştı. Nurçin E. pazar sabahı evini terk ederek babası Ayhan Y.'nin evine gitti. Aynı gece Aygün Eskitoğlu eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gidip kapının zilini çaldı. Kapı açılmayınca beklemeye başlayan Aygün Eskitoğlu'nun belinde silah olduğunu fark eden kayınpeder Ayhan Y., odadan ruhsatsız tabancasını alıp kapıya çıktı. DAMADINI ÖLDÜRDÜ Damat- kayınpeder müteahhitler arasındaki tartışma kısa sürede apartman içinde silahlı atışmaya dönüştü. Müteahhit Aygün Estikoğlu, kayınpederi Ayhan Y.'nin tabancasından çıkan ve vücuduna isabet eden 7 kurşunla olay yerinde öldü. Olay yerine gelen polis müteahhit Ayhan Y.'li olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Müteahhit Aygün Eskitoğlu'nun cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Öldürülen müteahhit Aygün Eskitoğlu'nun dün cenazesi toprağa verildi. Damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit Ayhan Y. ifadesinde "Kızımla aralarında sorun vardı. Olay günü evime gelip kapıyı tekmelemeye başladı. Elinde tabanca olduğunu görünce ben de tabancamı aldım ve apartmanın içinde birbirimize ateş ettik" dedi. Cinayetle ilgili bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, ölen Aygün Eskitoğlu'nun eşi olan kızı Nurçin E. ile birlikte polisteki sorgusu tamamlanan Ayhan Y., bugün adliyeye sevk edildi. Ayhan Y.'ye adliyeye götürülürken çelik yelek giydirildiği dikkati çekerken, cinayetle ilgili olarak 2 oğlunun da arandığı belirtildi.