(Görüntülü Haber) Daire Başkanı ve ailesi kaza geçirdi: 4 yaralı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Orman ve Su işleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Hakan Helva ile eşi, kızı ve şoförü yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir Antalya...
29 Mart 2018 Perşembe 13:24
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Orman ve Su işleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Hakan Helva ile eşi, kızı ve şoförü yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir Antalya Çevre Yolu Muradiye kavşağında meydana geldi. Orman ve Su işleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Hakan Helva (42) ile ailesinin içinde bulunduğu Servet Savacı (45) yönetimindeki 06 ADE 849 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki Mustafa Hakan Helva, eşi Seda (41) ve çocukları Tuna Helva (13) ile sürücü Savacı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.