(Görüntülü Haber) Dağda mahsur kalan portakal işçileri kurtarıldı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()– ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde dağda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan 3 portakal işçisi itfaiye, AFAD ve jandarmanın çalışması sonucu 3 saatte kurtarıldı. Kemer’e bağlı Kuzdere Mahallesi’nde portakal toplama işinde çalışan 20 yaşındaki Ümit Çinkılıç, 21 yaşındaki Aziz Ayyıldız ve 34 yaşındaki Nusret Kanbal, dağda gezintiye çıktı. İşçiler, Beydağları’nın uzantısı Kesmeboğazı’ndaki Hasan Amca Deresi mevkiinde dağlık alanda mahsur kaldı. Aşağı inemeyen 3 işçi, saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine işçileri kurtarmak için AFAD, Kemer İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti. Cep telefonuyla irtibata geçilen işçilerin yerini tespit eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. 3 işçi saat 17.00 sıralarında ekipler tarafından kurtarılarak indirildi. İşçileri yanında çalıştıran Hasan Yılmaz, sabah 3 işçiyi bölgeye kendisinin getirdiğini belirterek, Nusret Kanbal’ın kendilerini arayarak telefonla konum atmanın nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştığını ve ilk başta kaybolduklarını söylemediklerini kaydetti. İşçilerden Nusret Kanbal, gezi amaçlı yukarı çıktılarını daha sonra inemediklerini söyledi. 3 işçi ifadeleri için karakola götürüldü. Ekipler mahsur kalan işçileri getirirken yol üzerinde jeneratör ve yaklaşık 300 metre civarında kablo da buldu. İşçiler kendilerine ait olmadığını belirttiği jeneratör ve kabloya el konuldu.