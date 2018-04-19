ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

(Görüntülü Haber) Dağda bırakılan kaçakları jandarma kurtardı

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde insan tacirleri, İstanbul'a götürmek için para karşılığı anlaştıkları Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçağı dağ başında bırakıp kaçtı. Kaçaklar, devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunarak,...

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde insan tacirleri, İstanbul'a götürmek için para karşılığı anlaştıkları Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçağı dağ başında bırakıp kaçtı. Kaçaklar, devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunarak, ilçe merkezine getirildi. Ülkelerinden çıkarak yasadışı yolarla Türkiye'ye giriş yapan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak, İstanbul'a gitmek için insan tacirlerine kişi başı 800 ile 1000 dolar arasında para ödedi. Sınırdan alınan kaçaklar, insan tacirleri tarafından araçlara Muradiye İlçesi'nin Uluşar köyü Korsot Kalesi yakınlarına getirildi. Burada kaçakları indiren insan tacirleri, kaçtı. Küçük yaştaki çocukları ile birlikte dağ başında kalan kaçaklar, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından termal kameralarla tespit edildi. Ekipler, kucaklarında çocukları bulunan kaçakları ilçe merkezine getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara, sıcak yemek ikram edildi. Kaçaklar, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, insan tacirlerini yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314