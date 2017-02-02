(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası 20 Şubat'ta başlayacak

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına 20 Şubat tarihinde Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen darbecilerin yargılanacağı duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu'nda incelemelerde bulundu. Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden oluşan 37 kişilik özel tim, başarılı olamayınca 2 polisi şehit edip kaçtı. Bu kişilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 25'i ilk olarak yakalanarak tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; Teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ise yakalanması için çalışmalar halen sürüyor. CUMHURBAŞKANI ŞİKAYETÇİ OLDU Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından iddianameyi tamamladı. Sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 47 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'anayasayı ihlal', 'yasama organına karşı suç', 'hükümete karşı suç', 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarından 6'şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Soruşturma sürecinde, 73'ü mağdur ve müşteki ile 86'sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu. "ÖZGÜL AĞIRLIĞI BÜYÜK OLAN BİR DAVA" Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, darbecilerin 20 Şubat'ta yargılanmaya başlanacağı MUTSO Salonu'nda incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Başsavcı Topuz, "Duruşmamız 20 Şubat'ta bu salonda olacak. Davanın emniyeti gereği salona giriş ve çıkışı kontrolü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Davanın ağırlığına göre bir salon hazırladık. İddianame 211 sayfadan oluşuyor. 47 şüpheli var. Bunların 3'ü firari durumda. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz ile birlikte bütün senaryoların üzerinde hepimizin tek tek çalışıyoruz. Muğlalı vatandaşlarımızın güvenlik konusunda içi rahat olsun. Herhangi bir olumsuzluğa sebep vermeden, suçlu ile suçsuzu ayırarak gereken kararları mahkeme heyetimiz verecektir. Özgül ağırlığı bundan daha ağır olan bir dava yok. Sayın cumhurbaşkanımız davaya müdahil" dedi.