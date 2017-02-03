BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'de yaşayan A.A.'yı sosyal paylaşım sitesi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve terör örgütü PKK'yı övdüğü öne sürülen paylaşımları nedeniyle gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan A.A., adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terörü övmekten tutuklandı
BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. tutuklandı....
03 Şubat 2017 Cuma 18:47
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